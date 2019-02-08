Джон Ландау: Ради «Аватара 2» мы научили Кейт Уинслет не дышать семь минут

Продюсер фильма «Аватар» и его продолжений Джон Ландау рассказал в интервью изданию Collider об особенностях работы и сложных тренировках, к которым были вынуждены прибегнуть исполнители главных ролей, чтобы научиться подолгу находиться под водой без помощи автономных систем для дыхания.
«Мы построили водный резервуар емкостью 500 000 галлонов, именно в нем мы проводили большинство съемок с использованием технологий performance-capture. Естественно, мы учили всех правильно задерживать дыхание, потому что в фильмах они должны плавать свободно, но не могли пользоваться аквалангами, при этом они должны были выдерживать длинные сцены. У нас был парень по имени Кирк Крэк, который отвечал за подготовку всех, кто должен был быть под водой, вот он и учил, как надо погружаться и как задерживать дыхание. Например, Кейт Уинслет пришлось интенсивно тренироваться, и в итоге она добилась задержки дыхания до семи минут. Это удивительно, это однозначная победа разума над материей. Ты видишь, как Кейт уходит под воду, и она чувствует себя там вполне комфортно. Однажды она просто репетировала в одном из бассейнов, в котором есть несколько окон, и вот, я подхожу и вижу, что она просто ходит по дну влево и вправо, влево и вправо, влево и вправо, затем она замечает меня в окне, и просто машет мне рукой. Я не мог в это поверить!».
По словам Ландау этап «performance-capture» уже завершен, и теперь съемочной группе предстоит отправиться в Новую Зеландию, чтобы приступить к работе на натуре, пишет Kinonews.ru.
«Мы завершили наши основные работы по захвату изображения для фильмов »Аватар 2«, »Аватар 3« и частично для »Аватар 4«. Весной этого года мы будем снимать в Новой Зеландии. И мы только что объявили, что пригласили Эди Фалько сыграть роль генерала Ардмор, которая является главой Сил РДА. Это очень типично для Джима - выбрать столь блистательную женщину на роль, которая в принципе могла быть и мужской, так как в сценарии не было четкого указания на пол».
Джон Ландау подтвердил, что он и Джеймс Кэмерон ждал полной готовности сценариев всех четырех продолжений. И именно этим объяснялись задержки с началом производства.
«Нам нужно было сделать все сценарии, прежде чем мы приступим к производству, так как мы хотели видеть весь путь персонажей. Мало того, что нам нужно было понять это, наш актерский состав должен был узнать это. Наши актеры должны были четко представлять все решения, которые их герои принимали в фильмах два и три, и как это повлияет на них в фильме четыре. Таким образом, мы ждали окончания работ над всеми четырьмя сценариями, прежде чем приступить к реализации проекта».
Продюсер уточнил, что все действие будет происходить исключительно на Пандоре.
«Мы также приняли решение сделать ставку только на Пандору. Бывали случаи, когда в других научно-фантастических фильмах, если нужна была вода, героев отправляли на океанскую планету. Если им нужен был снег, они отправлялись на ледяную планету. Но мы просто провели аналогию с Землей, ведь, если бы мы могли провести всю нашу жизнь, путешествуя по земному шару, мы так и не увидели бы все чудеса, которые хранит Земля. Поэтому у нас все происходит на Пандоре. Именно тут мы увидим все эти различные среды. Но так же важно, что по мере развития сюжета мы встретим новые кланы с очень разнообразными культурами. В первом фильме мы встретились с одним кланом Оматикайя. Но если другой клан жил вечно в океанах, то в культурном отношении он будет сильно отличаться от клана, который жил в тропических лесах, и мы хотим продемонстрировать это в фильмах».