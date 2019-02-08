Джон Ландау: Ради «Аватара 2» мы научили Кейт Уинслет не дышать семь минут

«Мы построили водный резервуар емкостью 500 000 галлонов, именно в нем мы проводили большинство съемок с использованием технологий performance-capture. Естественно, мы учили всех правильно задерживать дыхание, потому что в фильмах они должны плавать свободно, но не могли пользоваться аквалангами, при этом они должны были выдерживать длинные сцены. У нас был парень по имени Кирк Крэк, который отвечал за подготовку всех, кто должен был быть под водой, вот он и учил, как надо погружаться и как задерживать дыхание. Например, Кейт Уинслет пришлось интенсивно тренироваться, и в итоге она добилась задержки дыхания до семи минут. Это удивительно, это однозначная победа разума над материей. Ты видишь, как Кейт уходит под воду, и она чувствует себя там вполне комфортно. Однажды она просто репетировала в одном из бассейнов, в котором есть несколько окон, и вот, я подхожу и вижу, что она просто ходит по дну влево и вправо, влево и вправо, влево и вправо, затем она замечает меня в окне, и просто машет мне рукой. Я не мог в это поверить!».

По словам Ландау этап «performance-capture» уже завершен, и теперь съемочной группе предстоит отправиться в Новую Зеландию, чтобы приступить к работе на натуре, пишет Kinonews.ru.

«Мы завершили наши основные работы по захвату изображения для фильмов »Аватар 2«, »Аватар 3« и частично для »Аватар 4«. Весной этого года мы будем снимать в Новой Зеландии. И мы только что объявили, что пригласили Эди Фалько сыграть роль генерала Ардмор, которая является главой Сил РДА. Это очень типично для Джима - выбрать столь блистательную женщину на роль, которая в принципе могла быть и мужской, так как в сценарии не было четкого указания на пол».

Джон Ландау подтвердил, что он и Джеймс Кэмерон ждал полной готовности сценариев всех четырех продолжений. И именно этим объяснялись задержки с началом производства.

«Нам нужно было сделать все сценарии, прежде чем мы приступим к производству, так как мы хотели видеть весь путь персонажей. Мало того, что нам нужно было понять это, наш актерский состав должен был узнать это. Наши актеры должны были четко представлять все решения, которые их герои принимали в фильмах два и три, и как это повлияет на них в фильме четыре. Таким образом, мы ждали окончания работ над всеми четырьмя сценариями, прежде чем приступить к реализации проекта».

Продюсер уточнил, что все действие будет происходить исключительно на Пандоре.