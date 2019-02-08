Представлен официальный синопсис «Мстителей 4»

На официальном сайте австралийского подразделения компании Walt DIsney опубликовано краткое содержание фильма «Мстители 4: Финал», который завершит очередную фазу в развитии киновселенной Marvel. «После разрушительных событий в фильме »Мстители 3: Война бесконечности« вселенная находится в руинах благодаря усилиям Безумного Титана Таноса. С помощью оставшихся союзников Мстители должны собраться еще раз, чтобы попытаться исправить деяния Таноса и восстановить порядок во вселенной раз и навсегда, независимо от последствий», - говорится в описании.