Представлен официальный синопсис «Мстителей 4»

На официальном сайте австралийского подразделения компании Walt DIsney опубликовано краткое содержание фильма «Мстители 4: Финал», который завершит очередную фазу в развитии киновселенной Marvel. «После разрушительных событий в фильме »Мстители 3: Война бесконечности« вселенная находится в руинах благодаря усилиям Безумного Титана Таноса. С помощью оставшихся союзников Мстители должны собраться еще раз, чтобы попытаться исправить деяния Таноса и восстановить порядок во вселенной раз и навсегда, независимо от последствий», - говорится в описании.
Напомним, что фильм стартует в прокат в конце апреля 2019 года. В нем снимались Бри Ларсон, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джош Бролин, Элизабет Олсен, Эванджелин Лилли, Роберт Дауни мл., Пом Клементьефф и другие популярные актеры, пишет Kinonews.ru.
Третья часть была представлена зрителям в мае 2018 года. Она собрала в мировом прокате более двух миллиардов долларов и заслужила высокие оценки критиков и зрителей. В рейтинге портала «Новости кино», в котором отмечены «Топ100 лучших фильмов года», картина занимала первое место.