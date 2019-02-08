14 скандинавских сериалов с суровым характером, которые давно пора посмотреть

Сотрудница французской полиции Кайна готовится уйти в отпуск, но вместо этого ей приходится ехать в командировку в шведский поселок горняков, расположенный за полярным кругом. Она берется за расследование загадочного убийства французского гражданина Пьера Карно. За одним преступлением следуют другие, но объединяет их одно: преступник оставляет необычные следы и предметы с древними неизвестными символами.

Почему стоит посмотреть: это захватывающая детективная история со множеством интриг и сюжетных хитросплетений. Кроме того, сериал приятно смотреть благодаря отличной операторской работе.

Рейтинг IMDb — 7,5

7. Тайны Сильверхейда (Jordskott, 2015–2017)

7 лет назад у детектива Евы Торнблад бесследно пропала дочь в лесу Сильверхейд, а сейчас женщина расследует похожее исчезновение сына директора завода. Дети как будто просто растворились в воздухе. Вслед за пропажей ребенка в деревне начинают происходить загадочные события, в которых пытается разобраться главная героиня. Вместе с полицией она намерена выяснить, какие тайны скрываются в лесу Сильверхейд.

Почему стоит посмотреть: сериал понравится любителям не только детективов, но и мистических триллеров с запутанным сюжетом и щекочущей нервы музыкой.

Рейтинг IMDb — 7,2

8. Стыд (Skam, 2015–2017)

Сериал рассказывает историю 5 подруг-старшеклассниц, которые учатся в престижной школе для девочек в Осло. Главная героиня Ева недавно перешла в эту школу, и вскоре она знакомится с 4 одноклассницами. У каждой девушки непростой характер, свои сильные и слабые стороны. Они вместе переживают радости первой влюбленности, разочарования от измен и предательства друзей.

Почему стоит посмотреть: сериал не отличается захватывающим сюжетом, зато он помогает лучше понять повседневную жизнь подростков, их проблемы, трудности и радости.

Рейтинг IMDb — 8,8

9. Модус (Modus, 2015–2017)

Бывшая сотрудница ФБР, а ныне криминальный психолог Ингер мечтает провести Рождество в кругу семьи. Но планы рушатся, когда ее дочь, страдающая аутизмом, оказывается случайной свидетельницей убийства. Самое ужасное заключается в том, что убийца заметил девочку. Вместе с детективом Ингваром Нюманном женщина берется за расследование преступления, чтобы защитить свою семью.

Почему стоит посмотреть: в основе сюжета сериала лежит захватывающий детективный роман писательницы Анне Хольт, которая, кстати, занимала пост министра юстиции Норвегии.

Рейтинг IMDb — 6,7

10. Адский фьорд (Hellfjord, 2012)

Незадачливого полицейского-пакистанца Салмандера увольняют из-за несчастного случая на параде в честь Дня независимости Норвегии. По закону ему нужно отработать еще 3 месяца — и так он оказывается в крошечном рыбацком городке Адский фьорд, где живут в основном пенсионеры. Однажды тихую жизнь нарушает известие о странном преступлении, и Салмандер вместе со своим помощником и молодой журналисткой берется за расследование.

Почему стоит посмотреть: у сериала необычный для Норвегии жанр — комедийный детектив, так что это отличный повод познакомиться с норвежским юмором.

Рейтинг IMDb — 7,2

11. Настоящие люди (Äkta människor, 2012–2014)