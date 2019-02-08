Пт, 8.02.2019

В Германии стартовал кинофестиваль «Берлинале 2019»

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«Берлинале 2019»

ФОТО: Stefan Boness/Ipon/SIPA / Stefan Boness/Ipon/SIPA

В Берлине стартовал 69-й международный кинофестиваль «Берлинале 2019», который продлится с 7 по 17 февраля. Церемония открытия прошла в Театре на Потсдамской площади.

В этом году жюри «Берлинале» возглавляет французская актриса Жульет Бинош. А в 1997 году она была признана лучшей актрисой «Берлинале» после того, как снялась в картине «Английский пациент», пишет Segodnya.ua.

Кроме того, места судей в этом году займут американский кинокритик Джастин Чан, немецкая актриса Сандра Хюллер, чилийский режиссер Себастиан Лелио, главный куратор киносекции нью-йоркского Музея современного искусства Раджендра Рой, британская актриса Труди Стайлер.

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