Трейлер «Кладбища домашних животных»: ожившие девочки и жуткие маски

В скором времени случается горе: под колесами грузовика гибнет домашний кот Черч. Дети безутешны, и сосед Крида, доброжелательный Джад Крендалл (Джон Литгоу), советует ему все-таки отнести животное на старое кладбище. По легенде, если закопать там кого-либо, то он вскоре вернется живым. И вскоре питомец действительно возвращается, но не таким, каким был, а явно жутким и озлобленным, пишет Kinopoisk.ru.