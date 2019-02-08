Аарон Тейлор-Джонсон снимется в приквеле «Kingsman»

Приквел под неофициальным названием «Большая игра» расскажет о зарождении организации стильных британских супершпионов. Действие развернется в период Первой мировой войны. Молодой и наглый сын герцога Оксфордского, Конрад (Харрис Дикинсон), мечтает служить на благо Англии. Он готов сражаться на поле боя, но вместо этого оказывается втянутым в битву иного толка, не менее опасную — он попадает в тайный мир шпионов и убийц, сообщает Kinopoisk.ru.

В фильме также снимаются Рэйф Файнс, Чарльз Дэнс, Рис Иванс, Джимон Хонсу и Даниэль Брюль.

По словам Вона, «Большая игра» — историческая картина, которая показывает важные события того времени глазами агента Kingsman. В фильме будут задействованы ключевые исторические личности. Тот же Том Холландер сыграет в фильме сразу три роли — британского короля, немецкого кайзера и русского царя.

Кроме приквела, Вон работает над прямым продолжением «Kingsman 3», где вновь появятся герои Тэрона Эджертона и Колина Фёрта. Согласно источникам, режиссер почти закончил сценарий. В работе также находятся восьмичасовой телесериал «Kingsman» и отдельная картина «Statesman» об американских коллегах англичан.