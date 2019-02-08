Вуди Аллен подал иск против Amazon на 68 млн долларов

«В июне 2018 года Amazon отказалась от сделок, намереваясь разорвать их без какого-либо законного основания, — говорится в иске. — При этом они знали, что их действия способны нанести существенный ущерб мистеру Аллену, кинокомпании Gravier, инвесторам, актерам и съемочной группе, задействованной в работе над фильмами», пишет Kinopoisk.ru.

Сумма в 68 млн долларов включает в себя минимально гарантированное вознаграждение за съемки, а также компенсацию ущерба и судебных издержек.

Согласно иску, в качестве причины для разрыва контракта Amazon называет «безосновательные обвинения 25-летней давности, выдвинутые против мистера Аллена». При этом уточняется, что студия еще до заключения сделки знала об обвинениях, и попытка отказаться от сотрудничества с кинематографистом в результате может считаться незаконной.

Имеются в виду обвинения Дилан Фэрроу. Приемная дочь режиссера утверждает, что бывший отчим домогался ее 26 лет назад, когда девочке было семь лет. Фэрроу заявила, что он уложил ее на живот, после чего она подверглась сексуальному насилию. «Он коснулся пальцами моих половых губ и моей вагины», — рассказала девушка. Скандал вновь дал о себе знать после начала движения #MeToo, хотя сам Аллен нападки опровергает.