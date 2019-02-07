Чт, 7.02.2019

Спин-офф «Игры престолов» начнут снимать этим летом

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Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов»

ФОТО: Helen Sloan / AP/Scanpix

В апреле выйдет заключительный сезон «Игры престолов», а уже летом развернутся съемки первого спин-оффа популярного телешоу, сообщает Entertainment Weekly.

Напомним, это будет сериал-приквел, действие которого развернется за тысячу лет до событий «Игры престолов». По слухам, шоу будет называться «The Long Night» («Длинная ночь»). Актерский состав включает Наоми Уоттс, Наоми Аки, Денис Гоф и Джейми Кэмпбелла Бауэра, пишет Okino.ua.

Шоураннером выступает Джейн Голдман, которая разработала концепцию вместе с Джорджем Р. Р. Мартином, создателем оригинального литературного цикла «Песнь льда и пламени». Синопсис в числе прочего обещает раскрыть «ужасающие тайны Вестероса» и историю «истинного происхождения белых ходоков».

Дата релиза приквела пока не называется, но премьеру стоит ожидать в 2020 году.

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