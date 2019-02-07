Спин-офф «Игры престолов» начнут снимать этим летом

Напомним, это будет сериал-приквел, действие которого развернется за тысячу лет до событий «Игры престолов». По слухам, шоу будет называться «The Long Night» («Длинная ночь»). Актерский состав включает Наоми Уоттс, Наоми Аки, Денис Гоф и Джейми Кэмпбелла Бауэра, пишет Okino.ua.

Шоураннером выступает Джейн Голдман, которая разработала концепцию вместе с Джорджем Р. Р. Мартином, создателем оригинального литературного цикла «Песнь льда и пламени». Синопсис в числе прочего обещает раскрыть «ужасающие тайны Вестероса» и историю «истинного происхождения белых ходоков».