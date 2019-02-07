Премьеру фильма Лиама Нисона отменили после расистского скандала

Премьера нового фильма с участием Лиама Нисона была отменена из-за расистского скандала, который разгорелся после громких заявлений актера.
Напомним, что во время пресс-тура своего нового фильма «Снегоуборщик» актер дал весьма скандальное интервью журналисту издания The Independent.
В частности, обсуждая сюжет картины, в которой главный герой мстит за смерть убитого сына, Нисон рассказал про один неприятный случай из своего прошлого. Много лет назад одна из его знакомых была изнасилована темнокожим мужчиной. После этого актер кружил о кварталу с битой, готовый убить любого темнокожего мужчину, пишет Film.ru.
Заявления Нисона тут же вызвали бурю обсуждений в Twitter. Многие открыто накинулись на актера и обозвали его расистом. После скандального интервью не только отменили премьеру новой картины Лиама Нисона, но и убрали из программы его интервью со Стивеном Кольбертом.