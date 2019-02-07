Премьеру фильма Лиама Нисона отменили после расистского скандала

Напомним, что во время пресс-тура своего нового фильма «Снегоуборщик» актер дал весьма скандальное интервью журналисту издания The Independent.

В частности, обсуждая сюжет картины, в которой главный герой мстит за смерть убитого сына, Нисон рассказал про один неприятный случай из своего прошлого. Много лет назад одна из его знакомых была изнасилована темнокожим мужчиной. После этого актер кружил о кварталу с битой, готовый убить любого темнокожего мужчину, пишет Film.ru.