«Лего. Фильм-2»: Безумный сиквел на грани между гениальностью и глупостью

После того как в конце первой части на мир «Лего» вероломно напали злобные кубики Duplo, жизнь Эммета Бриковски и его друзей превратилась в мрачную пародию на «Безумного Макса». Вокруг лишь руины, остатки города обнесены высоченной стеной на случай возвращения деструктивных пришельцев. Они, впрочем, спасают лишь до поры до времени — из-за ошибки Эммета в крепость таки проникает враг и забирает к себе на девчачью планету (практически ее дословное название) самых сильных представителей Лего-мира, в том числе Бэтмена и Люсю. А вот инфантильного Эммета оставляет где был — и тот, конечно, самостоятельно отправляется на помощь друзьям. А по дороге в иные миры встречает Рекса Бронежилета — гиперболизированного экшен-героя, который соглашается помочь Эммету стать суровее, пишет Film.ru.

Франшиза «Лего» — явление совершенно удивительное. Только в эпоху тотального консьюмеризма и столь же тотального постмодерна серия, призванная всего-то продать побольше фирменных конструкторов, могла оказаться одной из самых искренних и креативных среди всей мировой анимации. «Лего. Фильм», от которого пять лет назад особо ничего и не ждали (разве что те, кто хорошо знаком с именами его создателей, Фила Лорда и Криса Миллера), идеально попал в дух времени, когда отсылки на поп-культуру из приятного бонуса становятся формообразующей силой, а различные мультивселенные вылезают пачками по сто штук в день. Вся эта зацикленность на референсах и медийных связях по своей сути и так сильно напоминает детскую игру с фигурками любимых героев — где можно хоть Супермена с Гендальфом столкнуть, хоть велоцирапторов гурьбой запихнуть в космический корабль. «Лего. Фильм» лишь вернул ее к самым буквальным истокам.

Франшиза с тех пор разрослась еще двумя (неплохими) мультфильмами, но сам «Лего. Фильм» так и остался стоять особняком как произведение абсолютно в себе, цельное и, в общем-то, вполне законченное — его дурацкий клиффхэнгер в конце воспринимался скорее очередной шуткой, чем серьезным заделом на что-либо. Но продолжение все же запустили в производство, и было очень интересно, как выкрутятся замечательные выдумщики Лорд и Миллер: саму суть сиквелов они уже простебали во втором «Мачо и Ботане», и теперь им явно требовался другой подход. Ответ их, конечно, превзошел все ожидания и стоит где-то между непроходимой тупостью и абсолютной гениальностью: они будто решили, что лучший подход — не иметь никакого подхода вовсе.