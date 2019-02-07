«Лего. Фильм-2»: Безумный сиквел на грани между гениальностью и глупостью

Продолжение отличного мультфильма, когда-то доказавшего, что даже реклама конструктора может быть смешной и невероятно креативной.
После того как в конце первой части на мир «Лего» вероломно напали злобные кубики Duplo, жизнь Эммета Бриковски и его друзей превратилась в мрачную пародию на «Безумного Макса». Вокруг лишь руины, остатки города обнесены высоченной стеной на случай возвращения деструктивных пришельцев. Они, впрочем, спасают лишь до поры до времени — из-за ошибки Эммета в крепость таки проникает враг и забирает к себе на девчачью планету (практически ее дословное название) самых сильных представителей Лего-мира, в том числе Бэтмена и Люсю. А вот инфантильного Эммета оставляет где был — и тот, конечно, самостоятельно отправляется на помощь друзьям. А по дороге в иные миры встречает Рекса Бронежилета — гиперболизированного экшен-героя, который соглашается помочь Эммету стать суровее, пишет Film.ru.
Франшиза «Лего» — явление совершенно удивительное. Только в эпоху тотального консьюмеризма и столь же тотального постмодерна серия, призванная всего-то продать побольше фирменных конструкторов, могла оказаться одной из самых искренних и креативных среди всей мировой анимации. «Лего. Фильм», от которого пять лет назад особо ничего и не ждали (разве что те, кто хорошо знаком с именами его создателей, Фила Лорда и Криса Миллера), идеально попал в дух времени, когда отсылки на поп-культуру из приятного бонуса становятся формообразующей силой, а различные мультивселенные вылезают пачками по сто штук в день. Вся эта зацикленность на референсах и медийных связях по своей сути и так сильно напоминает детскую игру с фигурками любимых героев — где можно хоть Супермена с Гендальфом столкнуть, хоть велоцирапторов гурьбой запихнуть в космический корабль. «Лего. Фильм» лишь вернул ее к самым буквальным истокам.
Франшиза с тех пор разрослась еще двумя (неплохими) мультфильмами, но сам «Лего. Фильм» так и остался стоять особняком как произведение абсолютно в себе, цельное и, в общем-то, вполне законченное — его дурацкий клиффхэнгер в конце воспринимался скорее очередной шуткой, чем серьезным заделом на что-либо. Но продолжение все же запустили в производство, и было очень интересно, как выкрутятся замечательные выдумщики Лорд и Миллер: саму суть сиквелов они уже простебали во втором «Мачо и Ботане», и теперь им явно требовался другой подход. Ответ их, конечно, превзошел все ожидания и стоит где-то между непроходимой тупостью и абсолютной гениальностью: они будто решили, что лучший подход — не иметь никакого подхода вовсе.
Они собрали целую сценарную комнату (куда внезапно позвали еще и создателя «Коня БоДжека» Рафаэля Боба-Ваксберга) и накидали сотню-другую гэгов: обо всем, что только в голову пришло. А затем, не фильтруя и почти никак это дело не структурируя, вбросили полным составом в фильм: удачные шутки рядом с проходными, остроумные — с очевиднейшими, гэги про Авраама Линкольна и боли при родах — к неловкому детскому слэпстику.
На первый взгляд это очевиднейший симптом обычной болезни сиквелов: попытки быть больше, выше, смешнее. Нравились отсылки в первой части — теперь мы, без особой на то надобности, позвали еще больше звезд для секундных ролей, а один из центральных героев — буквально ходячая метаотсылка на своего исполнителя Криса Пратта. Подпевали Everything is Awesome — получите еще несколько въедливых попсовых песен, о чей въедливости и попсовости фильм будет напоминать при каждом удобном случае. Трепетали перед эмоциональным нравственным посылом — что ж, повезло, читать мораль «Лего. Фильм-2» начал в несколько раз усерднее.
В худшие моменты (да и в лучшие тоже) он действительно выглядит как клон первой части под какими-то препаратами, о которых явно не стоит писать в тексте о детском мультфильме. «Лего. Фильм-2» стал в разы цветастее, безумнее, динамичнее — при том, что и оригинал был далек от аскезы. Его вакханалия гэгов, референсов, креативных идей и разрозненных сцен, кое-как сбитых в общий нарратив, в некоторые моменты чуть не оборачивается полной психоделией — с экстремально крупными планами и голландскими углами в духе раннего Питера Джексона, от нее и страшно, и смешно, и как-то по-злому весело. Но, что интересно, все шизофазичные тональные сдвиги идеально вписываются в иррациональный мир детской забавы, о которой, конечно же, «Лего. Фильм-2» в первую очередь и есть.
Первая часть была про то, как ребяческая непосредственность пытается прорваться сквозь взрослый скепсис — и потому, наверное, кое-как держала себя в руках. Вторая же про смирение с еще большей непосредственностью, детской креативной вакханалией в лице младшей сестры, стремящейся разрушить последние остатки порядка и смысла. И в этом смысле «Лего. Фильм-2» невероятно тяжело оценить — то ли это гениальное продолжение, резко свернувшее из «пост-» в глубокое «мета-», то ли милая сумбурная неурядица, которую просто очень хочется оправдать. Правда, как всегда, где-то посередине.