«Император Парижа» - история харизматичного преступника Видока, который становится на сторону закона

Времена Наполеона Бонапарта. Эжен Франсуа Видок - жестокий, бесстрашный, хитрый и безумно талантливый преступник, который ворует, убивает и грабит на темных улицах Парижа. К тому же он бесконечно обаятелен, самые красивые женщины того времени постоянно вьются вокруг него, одну из них играет милая украинская актриса Ольга Куриленко.

Его не останавливают даже толстые стены самых строго охраняемых тюрем. Используя хитроумный план побега, он сбегает из самой защищенной тюрьмы Франции. Все это приносит ему не только имя авторитета криминального мира, но и объединяет против него часть опасных рецидивистов. После своего последнего успешного побега из темницы Э.Ф. Видок, скрывая свою личность, работает торговцем, но подельники быстро пронюхали, что торговец не кто иной, как известный тюремный беглец и, обвинив его в вымышленном преступлении, сдают полиции.

Однако Э.Ф.Видок сотрудничает с полицией и, в обмен на свободу, помогает ей очищать улицы от мошенников, воров и убийц, и, таким образом, постепенно создает целую империю борьбы с преступностью.

Жизнь Э. Ф.Видока достойна фильма, биографического романа, а его личность стала настоящим источником вдохновения для таких литературных классиков, как: Виктор Гюго, Оноре де Бальзак и Эдгар Алан По.

Аутентичный Париж 1840 года, костюмы 19-го века, великолепная актерская работа, впечатляющий саундтрек - все, что нужно для зрителя, соскучившегося по хорошему историческому приключенческому фильму, основанному на реальных событиях.