Маленький дракон Кокоша на этот раз попадает в джунгли и знакомиться с водными драконами

Однако корабль, на котором они отправляются в лагерь, сбивается с курса и приключения начинаются значительно раньше, чем думали друзья!

Водные драконы, огненные драконы, лес полный таинственных существ – много препятствий придется преодолеть друзьям, что бы попасть в свой летний лагерь, но, они обретут и новых друзей, что бы весело и дружно провести, оставшиеся дни отдыха!