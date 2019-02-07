Чт, 7.02.2019
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Маленький дракон Кокоша на этот раз попадает в джунгли и знакомиться с водными драконами

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«Väike draakon Kokosaurus: Seiklus džunglis»

ФОТО: Kaader filmist

Маленький дракон Кокоша впервые отправляется в летний лагерь со своими друзьями Оскаром и Матильдой, они очень взволнованы, ведь это первые каникулы, которые они проведут вместе!

Однако корабль, на котором они отправляются в лагерь, сбивается с курса и приключения начинаются значительно раньше, чем думали друзья!

Водные драконы, огненные драконы, лес полный таинственных существ – много препятствий придется преодолеть друзьям, что бы попасть в свой летний лагерь, но, они обретут и новых друзей, что бы весело и дружно провести, оставшиеся дни отдыха!

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