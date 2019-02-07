Маленький дракон Кокоша на этот раз попадает в джунгли и знакомиться с водными драконами

Маленький дракон Кокоша впервые отправляется в летний лагерь со своими друзьями Оскаром и Матильдой, они очень взволнованы, ведь это первые каникулы, которые они проведут вместе!
Однако корабль, на котором они отправляются в лагерь, сбивается с курса и приключения начинаются значительно раньше, чем думали друзья!
Водные драконы, огненные драконы, лес полный таинственных существ – много препятствий придется преодолеть друзьям, что бы попасть в свой летний лагерь, но, они обретут и новых друзей, что бы весело и дружно провести, оставшиеся дни отдыха!
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