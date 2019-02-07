Чт, 7.02.2019
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Мадс Миккельсен выживает один в Арктике в холодной и жестокой драме «Затерянные во льдах»

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Mads Mikkelsen filmis «Arktika»

ФОТО: IMDB

В арктической пустыне – ледяной, снежной, оторванной от мира – где температура воздуха может опускаться до 70⁰С, Хаксли Овергард (Мадс Миккельсен), пилот потерпевшего крушение вертолета отчаянно борется за жизнь.

Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли – их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

Арктика – это захватывающая история выживания в уникальных и невероятно красивых пейзажах!

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Mads Mikkelsen filmis «Arktika»

ФОТО: Helen Sloan / AP / Scanpix





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