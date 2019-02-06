Netflix предупреждает зрителей документального сериала про Теда Банди: «Возможно, не стоит его смотреть в одиночку»

Названный «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди», сериал из четырех частей использует архивные кадры и, как следует из названия, собственные слова Банди в попытке понять этого человека. «Эта страна дала миру много серийных убийц, и все же имя Банди всегда всплывает наверх, – рассказал в интервью Rolling Stone режиссер Джо Берлингер. – Я хотел погрузиться в эту тему и понять, почему. Как Банди обрел такой извращенный, почти рок-звездный статус?», передает Kinomania.ru.