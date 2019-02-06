Брет Истон Эллис о номинации «Черной пантеры» на «Оскаре»: нам продают идею, что это великое произведение искусства

Недавно он вновь заставил о себе говорить, рассуждая о шансах «Черной пантеры» получить номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм» (подкаст записывался за несколько дней до того, как были объявлены номинации на «Оскар»). Эллис задал слушателям риторический вопрос: «Действительно ли картина того заслуживает?».

«Фильмы о супергероях никогда не номинировались на лучший фильм года, – утверждает Эллис. – Но поверьте мне, Disney делает все возможное, чтобы это произошло. Хотя я никого не встречал здесь, в Ла Ла Лэнде, кто считал бы «Черную пантеру» хорошим фильмом. Но они поддерживают ее как часть репрезентации», пишет Kinomania.ru.

«Развлекательная пресса и студия продают идею о том, что «Черная пантера» – великое произведение кинематографического искусства, которое нельзя игнорировать, – продолжил он. – Эту мысль нам запихивают в глотку, и мы можем лишь с недоверием улыбаться. Или же, возможно, понять, что мы просто застряли в этом моменте. Шутка, обман. Это все фейковые новости, народ».

Подытожил Эллис так: «Репрезентация очень важна для них. И эта бесполезная инклюзивность, и нажим на разнообразие. Или как там сейчас называется самая льстивая поза - будто бы инклюзивность и разнообразие имеют какое-то отношение к награждению достоинств кинофильмов. Вот такую культуру продвигают «Оскары», и это весьма отвратительно».