Лиам Нисон ответил на обвинения в расизме

Слова Нисона вызвали в сети острую реакцию: многим не понравилось, что актер решил взять правосудие в свои руки и отомстить невинному человеку, толком не разобравшись в ситуации. В свете скандала продюсерам фильма «Снегоуборщик», где герой Нисона мстит за смерть сына, даже пришлось отказаться от крупной премьеры.

В итоге Нисон принял участие в записи передачи «Доброе утро, Америка», где попытался разъяснить свои слова, сообщает Kinopoisk.ru.

«До этого я такого никогда не чувствовал, этой первобытной тяги к насилию, — говорит Нисон. — Я спросил ее: „Ты знаешь его? Это был мужчина? Его раса?“ Он сказала, что это был чернокожий мужчина. Я подумал: „Окей“. После этого были ночи, когда я специально приходил в черные районы города и ждал, когда ко мне кто-нибудь пристанет, чтобы я мог поработать кулаками. Сделал так четыре или пять раз. Меня это потрясло — это первобытное желание. Я начал искать помощи. Сходил к священнику. Поговорил с близкими друзьями, и верите или нет, но в итоге мне помогла спортивная ходьба».

Ведущая передачи Робин Робертс уточнила, почему актер спросил о расе насильника, а не о других характеристиках вроде роста, веса или возраста. Нисон пояснил, что он все это спрашивал, как и о расе. Также он добавил, что повел бы себя точно так же, если бы преступником назвали белого мужчину.

«Я знаю, что у меня была бы такая же реакция, — заметил Нисон. — Я пытался выказать благородство, заступиться за близкого человека этим ужасным, средневековым способом. Я довольно интеллигентный парень, поэтому был потрясен до глубины души, когда меня отпустило. К счастью, никто не пострадал».

Нисон уточнил у Робертс, какой урок он должен вынести из всего случившегося за последние дни.