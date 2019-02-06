«Ходячие мертвецы» продлены на десятый сезон

Во второй половине девятого сезона, которая стартует в середине февраля 2019 года, грядут большие перемены. Напомним, что исполнитель главной роли Эндрю Линкольн покинул сериал, а его герой, помощник шерифа Рик Граймс, продолжит существовать в новой, состоящей из трех полнометражных телевизионных фильмов, вселенной франшизы. Бывший шоураннер «Ходячих мертвецов» Скотт М. Гимпл будет курировать фильмы, а на его место назначена Кенг, которая продолжит свои обязанности в десятом сезоне, передает Kinonews.ru.

С уходом Линкольна место ведущего актера занял Норман Ридус, исполняющий роль Дэрила. По данным источника, он и Мелисса МакБрайд (Кэрол) подписали контракт, согласно которому в течение трех лет, независимо от того, что произойдет с их персонажами – погибнут они в сериале или попадут в другую вселенную франшизы – актерам будут выплачиваться гонорары.