Ср, 6.02.2019

«Ходячие мертвецы» продлены на десятый сезон

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Канал AMC продлил сериал «Ходячие мертвецы» на десятый сезон. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на слова шоураннера драмы Анджелы Кенг.

Во второй половине девятого сезона, которая стартует в середине февраля 2019 года, грядут большие перемены. Напомним, что исполнитель главной роли Эндрю Линкольн покинул сериал, а его герой, помощник шерифа Рик Граймс, продолжит существовать в новой, состоящей из трех полнометражных телевизионных фильмов, вселенной франшизы. Бывший шоураннер «Ходячих мертвецов» Скотт М. Гимпл будет курировать фильмы, а на его место назначена Кенг, которая продолжит свои обязанности в десятом сезоне, передает Kinonews.ru.

С уходом Линкольна место ведущего актера занял Норман Ридус, исполняющий роль Дэрила. По данным источника, он и Мелисса МакБрайд (Кэрол) подписали контракт, согласно которому в течение трех лет, независимо от того, что произойдет с их персонажами – погибнут они в сериале или попадут в другую вселенную франшизы – актерам будут выплачиваться гонорары.

Что касается Данай Гуриры, то ее и без того непростые переговоры с AMC усложнились ее новым статусом звезды после выхода кинокомикса «Черная пантера». На данный момент пока неизвестно, вернется ли актриса в десятом сезоне сериала.

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