Трейлер «Дамбо»: Гигантские уши, которые спасли цирк

В этом году Disney выпускает сразу три полнометражных ремейка классических мультфильмов, и первым из них будет ремейк «Дамбо» от Тима Бёртона. Новый трейлер отчетливо дает понять, что режиссера не интересует прямое копирование оригинала. В сюжете появилось множество новых персонажей, да и сам Дамбо не выглядит здесь главным героем — скорее катализатором, который помогает людям найти в себе силы противостоять злу. Судя по всему, слоненок (как и остальные животные) в фильме даже не разговаривает. Джонни Деппа нет, зато Ева Грин на месте, а трейлер выглядит умеренно готично. Цирк, где происходит действие, как будто перекочевал прямо из «Крупной рыбы», где тоже играл ДеВито.