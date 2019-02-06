Братья Руссо готовы выпустить трехчасовую версию четвертых «Мстителей»

Руссо спешат успокоить зрителей: работа еще не закончена, и окончательный вариант может быть короче. Но при этом они добавили, что, если потребуется, студия Disney согласна выпустить в кинотеатры трехчасовую версию блокбастера. Главное, чтобы всех устраивало качество финального продукта.

«Как по мне, студия просто хочет выпустить наилучшую историю, — говорит Джо Руссо. — Нам кажется, что сейчас фильм работает хорошо, и на тест-просмотрах мы получили отличные отклики, нам все нравится. Но работа продолжается. Мы не закончили. Опять-таки эта картина — завершение 22 фильмов, это очень большая история, с которой надо справиться. И эмоции всегда были для нас важной составляющей истории. Когда рассказываешь историю столь сложную, важно, чтобы у персонажей были сильные эмоциональные моменты, а для этого нужна качественная основа. В данном случае такое ощущение, что у нас три часа качественной основы», сообщает Kinopoisk.ru.

Сейчас «Война бесконечности» — самый продолжительный фильм киновселенной Marvel с хронометражем в 149 минут. Ранее Руссо признались, что «Финал» может оказаться еще длиннее. Но при этом они уверены: зрители смогут спокойно посмотреть фильм от начала и до конца.

«Было уже четыре показа со зрителями, — рассказал Энтони Руссо. — Первые три раза ни один человек не вышел из зала в туалет».