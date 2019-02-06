212 номинантов на «Оскар-2019» собрались на одном фото

В рамках встречи президент киноакадемии Джон Бэйли признался, что программа 91-й церемонии до сих пор в работе, так как продюсеры награждения хотят найти баланс между новизной и традицией. В частности, пока нет определенности, кто будет объявлять победителей. По правилам новых лауреатов называют предыдущие обладатели премии, пишет Kinopoisk.ru.

Академия постепенно раскрывает, кто будет объявлять номинации. На данный момент известно, что на сцене появятся Крис Эванс, Бри Ларсон, Аквафина, Дэниэл Крэйг, Тина Фей, Вупи Голдберг, Дженнифер Лопез, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон и Констанс Ву.

Остальные имена будут объявлены в ближайшее время.

Ранее в сети появилась информация, что в попытке сократить хронометраж церемонии продюсеры решили сократить и количество живых исполнений. Планировалось, что со сцены прозвучит только две песни-номинанта. Подобное решение не устроило зрителей, и в итоге все пять композиций получат отдельные выступления.