12 лучших актеров 2018 года по версии журнала The New York Times

1. Гленн Клоуз — «Жена»

Американская актриса Гленн Клоуз является шестикратной номинанткой на премию «Оскар», однако саму награду еще ни разу так и не получила. В драматическом фильме «Жена» Гленн демонстрирует всю многогранность своего актерского таланта. Она играет жену писателя, которая пишет все книги своему известному и напыщенному мужу, хотя и вынуждена это скрывать. Картина уже получила много положительных отзывов кинокритиков, а сама актриса была номинирована на премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус», пишет Adme.ru.

2. Итан Хоук — «Дневник пастыря»

«Дневник пастыря» повествует о священнике Эрнсте Толлере, который потерял сына и очень из-за этого горюет. Мужчина начинает вести личный дневник, где ежедневно будет писать о том, что с ним происходит, на протяжении года. Американский институт киноискусств признал «Дневник пастыря» одним из лучших фильмов в 2018 году, а кинокритики отмечают, что «Итан Хоук как будто был рожден для этой роли».

3. Тони Коллетт — «Реинкарнация»

Фильм «Реинкарнация» называют новым шедевром в стиле хоррор во многом благодаря непревзойденной игре Тони Коллетт. Она играет женщину по имени Энни, у которой умирает мать. После печального события с родными главной героини начинают происходит странные вещи: резкие приступы агрессии, неконтролируемая жестокость и страшные видения. В чем истинная причина жутких событий, и предстоит разобраться персонажу Тони Коллетт.

4. Лакит Стэнфилд — «Простите за беспокойство»

«Простите за беспокойство» — фильм-насмешка над стремлением людей к богатству. Для того чтобы подчеркнуть основную идею фильма, у главного героя, которого сыграл Лакит Стэнфилд, даже соответствующее имя — Кэш Грин (Cash Green — англ. «зеленые наличные»). Парень еле сводит концы с концами и, чтобы подзаработать, устраивается работать в кол-центр. Совсем скоро Кэшу удается достичь значительных карьерных высот.

5. Реджина Холл — «Поддержите девушек»

Реджина Холл прославилась благодаря своим комедийным ролям в серии фильмов «Очень страшное кино». Однако, несмотря на всеобщую любовь к этим дурацким кинокомедиям, критики их не сильно жалуют. В новой картине Реджина играет девушку Лизу, которая работает в баре и постоянно сталкивается с сексизмом со стороны посетителей. Критики называют игру Реджины феноменальной, а роль — поистине лучшей в ее кинокарьере.

6. Джулия Робертс — «Вернуть Бена»

В драме «Вернуть Бена» Джулия Робертс предстает в совершенно нетипичной для нее роли. Актриса играет мать, к которой неожиданно в канун Рождества возвращается сын Бен. Парень сбежал из реабилитационного центра для наркозависимых, однако ничего не изменилось и он вновь впутывается в неприятности. Фильм показывает, на что готова пойти мать ради спасения собственного ребенка.

7. Элси Фишер — «Восьмой класс»