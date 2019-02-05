Новые подробности о четвертом сезоне «Фарго»

Накануне генеральный директор канала FX Джон Лэндграф побывал на съезде Ассоциации телевизионных критиков, где рассказал о состоянии четвертого сезона сериала «Фарго» от Ноа Хоули.
По словам Лэндграфа, он уже ознакомился со сценарием одной из новых серий, который привел его «в полный восторг». Съемки четвертого сезона должны стартовать этой зимой, с прицелом на релиз в начале 2020 года, пишет Film.ru.
Кроме того, руководство телесети готово и дальше продолжать выпускать новые сезоны «Фарго». «Все зависит от Ноа», ‒ говорит Лэндграф. «Если у него будут снова и снова рождаться такие фантастические идеи, то мы готовы заниматься этим сериалом вечно. Но он должен сам гореть этим проектом. По крайнем мере, предложенная им концепция четвертого сезона меня зацепила».
Главную роль в новых сериях криминальной теледрамы исполнит Крис Рок, которому предстоит воплотить образ главы афроамериканского мафиозного клана. Действие сюжета развернется в 1950-х годах в Канзас-Сити, штат Миссури, а в центре внимания окажется противостояние двух криминальных группировок, состоящих из афроамериканцев и итальянцев. Чтобы покончить с войной, одинаково невыгодной для обеих сторон, лидеры двух кланов заключают сделку, по условиям которой они обязаны поменяться старшими сыновьями и воспитывать их как своих. Однако вскоре босс итальянской мафии попадает в больницу и умирает во время простой операции. Теперь и без того хрупкий мир оказывается под угрозой.