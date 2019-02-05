Новые подробности о четвертом сезоне «Фарго»

По словам Лэндграфа, он уже ознакомился со сценарием одной из новых серий, который привел его «в полный восторг». Съемки четвертого сезона должны стартовать этой зимой, с прицелом на релиз в начале 2020 года, пишет Film.ru.

Кроме того, руководство телесети готово и дальше продолжать выпускать новые сезоны «Фарго». «Все зависит от Ноа», ‒ говорит Лэндграф. «Если у него будут снова и снова рождаться такие фантастические идеи, то мы готовы заниматься этим сериалом вечно. Но он должен сам гореть этим проектом. По крайнем мере, предложенная им концепция четвертого сезона меня зацепила».