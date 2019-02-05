Криса Эванса, Бри Ларсон и Тессу Томпсон пригласили на «Оскар 2019»

Напомним, что ранее появилась информация о том, что организаторы церемонии собираются отказаться от одного единственного ведущего и вместо этого поручат ведение шоу множеству звезд, в том числи и актерам играющим супергероев в экранизация комиксов Marvel. Вполне вероятно, таким образом продюсеры рассчитывают повысить рейтинг трансляции, который неуклонно снижался в последние годы, пишет Kinonews.ru.