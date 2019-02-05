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Криса Эванса, Бри Ларсон и Тессу Томпсон пригласили на «Оскар 2019»

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Captain Marvel (2019) Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/MFS Image supplied by Capital Pictures

ФОТО: Chuck Zlotnick / Image supplied by Capital Pictures

Слухи о том, что участники киновселенной Marvel будут вручать премии «Оскар 2019» перестали быть просто слухами. Как сообщается в официальном пресс-релизе Американской Киноакадемии, чести представить лауреатов удостоены Крис Эванс (Капитан Америка), Тесса Томпсон (Валькирия) и Бри Ларсон (Капитан Марвел). Какие именно награды им предстоит вручить, пока не уточняется.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что организаторы церемонии собираются отказаться от одного единственного ведущего и вместо этого поручат ведение шоу множеству звезд, в том числи и актерам играющим супергероев в экранизация комиксов Marvel. Вполне вероятно, таким образом продюсеры рассчитывают повысить рейтинг трансляции, который неуклонно снижался в последние годы, пишет Kinonews.ru.

Ранее от права стать хозяином церемонии отказался популярный голливудский комик Кевин Харт, которому припомнили заявления многолетней давности.

Церемония «Оскар 2019» состоится 24 февраля 2019 года.

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