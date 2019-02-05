Приключения божьей коровки на Карибах в мультике «Букашки 2»

В деревушке на юге Франции уже чувствуется приближение зимы, когда маленькая и бесстрашная божья коровка случайно попадает в посылку, которую отправляют в Гваделупу, находящуюся в Карибском море, вдали от дома.
У его отца нет выбора, если он хочет спасти сына и вернуть его домой живым и невредимым. Он должен пересечь Атлантический океан и попасть в незнакомую страну, где его ждет множество неожиданностей...
В этом новом мире обитают необычные создания. Сообщество местных божьих коровок, гипнотический жук-богомол, какие-то диковинные гусеницы и семейство эксцентричных крабов - вот лишь некоторые из персонажей, с которыми предстоит столкнуться нашим героям. И эти удивительные экзотические существа должны объединить свои силы, чтобы суметь предотвратить нависшую над ними большую беду... Райскому уголку с его богатой природой, который эти колоритные персонажи называют своим домом, грозит опасность от людей, решивших построить на этом сказочном острове курортный отель.
Божьей коровке с сыном предстоит новая задача: не позволить вырубить лес в доме их новых друзей. Справиться с ней нашим героям будет сложновато, но они знают, что могут рассчитывать на помощь своих новых карибских друзей. Не говоря уж об абсолютной преданности их союзников - черного паука и черного муравья, которые готовы подвергнуться любой опасности, чтобы прийти на помощь своим друзьям из-за океана.
Сможет ли эта команда мечты, призвав свои воображение и изобретательность, сохранить природу острова?
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