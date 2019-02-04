Актриса, сыгравшая Дженис в сериале «Друзья», раскрыла тайну своего раздражающего хохота

Героиня Уилер — второстепенный персонаж в «Друзьях», однако она сыграла во всех десяти сезонах. Дженис Литман Горальник встречалась в сериале с Чендлером Бингом (Мэтью Пэрри), при этом он не раз пытался порвать с ней отношения, пишет Teleprogramma.pro.

Телезрителям она запомнилась своим раздражающим хохотом, неприятным тембром голоса и знаменитой фразой «О мой Бог!».