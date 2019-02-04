Пн, 4.02.2019
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Актриса, сыгравшая Дженис в сериале «Друзья», раскрыла тайну своего раздражающего хохота

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Мэгги Уилер в сериале "Друзья"

ФОТО: скриншот видео

Голливудская актриса Мэгги Уилер, известная как Дженис из сериала «Друзья» раскрыла секрет своего раздражающего смеха в ситкоме.

Героиня Уилер — второстепенный персонаж в «Друзьях», однако она сыграла во всех десяти сезонах. Дженис Литман Горальник встречалась в сериале с Чендлером Бингом (Мэтью Пэрри), при этом он не раз пытался порвать с ней отношения, пишет Teleprogramma.pro.

Телезрителям она запомнилась своим раздражающим хохотом, неприятным тембром голоса и знаменитой фразой «О мой Бог!».

Уилер рассказала, как ей удалось добиться такого хохота. На это ее вдохновили сразу несколько персонажей мультфильмов — дятл Вуди Вудпекер и дельфин Флиппер. Кроме того, ей понравился отрывистый смех Арнольда Хоршака из сериала «Добро пожаловать назад, Коттер» и она решила подражать ему, сообщила актриса в интервью британской радиостанции BBC Radio 5 Live.

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