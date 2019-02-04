Звезда «Во все тяжкие» сыграет в новом мини-сериале

Впрочем, Крэнстон, несмотря на востребованность в большом кино, не уходил с телевидения. Он спродюсировал и мелькнул в сериале «Подлый Пит», а также был тем или иным образом причастен к множеству других телешоу, пишет Okino.ua.

В мини-сериале «Ваша честь» актер сыграет уважаемого судью, чей сын участвует в забастовке, пишет Empire. В итоге главный герой, пытаясь защитить сына, вовлекается в опасную игру, состоящую из обмана и необходимости делать невозможный выбор. И ставки в этой игре очень высоки.

Над сценарием сериала, который будет состоять из десяти эпизодов, работают британский драматург Питер Моффат и соавторы «Хорошей жены» Роберт и Мишель Кинг. В основу сюжета лег израильский телесериал под названием «Kvodo».