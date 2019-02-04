Трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»: высокооктановый спин-офф

В прошлом Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и Декард Шоу (Джейсон Стэйтем), решительный спецагент и международный преступник, были врагами, готовыми разорвать друг друга на части. Однако обстоятельства заставили их забыть о прошлых распрях, и теперь они невольные напарники, призванные остановить безжалостного Брикстона (Идрис Эльба). Смогут ли Хоббс и Шоу сработаться, чтобы одолеть злодея, которого не берут пули?
Джонсон и Стэйтем еще в «Форсаже 8» показали, что отлично работают в паре, и трейлер «Хоббса и Шоу» — лишнее тому подтверждение. Герои постоянно сталкиваются лбами, подшучивают друг над другом и вообще ведут себя как знакомые персонажи бадди-фильмов вроде «Смертельного оружия» и «Часа пик», сообщает Kinopoisk.ru.