Кассовые сборы «Стекла» достигли 200 миллионов долларов

Мировые кассовые сборы триллера «Стекло» достигли 200 миллионов долларов. Таким образом, заработок проекта уж в 10 раз превысил расходы на его создание. Также «Стекло» осталось в лидерах домашнего проката третьи выходные подряд, положив в свою «копилку» еще 9,5 миллиона долларов.
Второе место по итогам выходных заняла комедия «1+1: Голливудская история», собравшая в Северной Америке еще 8,8 миллиона долларов. Совокупные сборы проекта превысили 81 миллион долларов, что при бюджете в 37 миллионов долларов может считаться неплохой заявкой на окупаемость и, возможно, даже прибыль. Естественно, до сборов французского оригинала, собравшего в свое время более 400 миллионов долларов, американской версии не «дотянуться», сообщает Kinonews.ru.
Также стоит отметить, что мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» стал самым успешным проектом студии Sony Animation в домашнем прокате, обогнав предыдущего рекордсмена - «Монстры на каникулах 2».
Удержалась в первой десятке и документальная лента Питера Джексона «Они не состарятся», общие сборы которой превысили 10 миллионов долларов. При этом картина идет всего на 735 экранах в Северной Америке.