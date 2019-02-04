Кассовые сборы «Стекла» достигли 200 миллионов долларов

Второе место по итогам выходных заняла комедия «1+1: Голливудская история», собравшая в Северной Америке еще 8,8 миллиона долларов. Совокупные сборы проекта превысили 81 миллион долларов, что при бюджете в 37 миллионов долларов может считаться неплохой заявкой на окупаемость и, возможно, даже прибыль. Естественно, до сборов французского оригинала, собравшего в свое время более 400 миллионов долларов, американской версии не «дотянуться», сообщает Kinonews.ru.