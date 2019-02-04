Будет сидеть дома с дочкой. Мистер Бин уходит в декрет

«Я собираюсь позаботиться о малышке Бин, в то время как у Луиз будет шанс сконцентрироваться на актерстве», — сказал Аткинсон друзьям.

Как отмечается, Аткинсон сообщил своей спутнице, что с радостью проведет год дома вместе с дочерью, пишет Life.ru.

«У Роуэна есть привычка удивлять людей — и он вновь это сделал своим заявлением. Роуэн любит проводить время с Айлой, он полностью помешан на ней», — рассказал источник издания.