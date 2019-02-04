Будет сидеть дома с дочкой. Мистер Бин уходит в декрет

Британский комик Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина, заявил, что станет проводить все свое время с годовалой дочкой Айлой. Аткинсон решил уйти в декрет ради карьеры его возлюбленной, 35-летней актрисы Луиз Форд, сообщает The Sun.
«Я собираюсь позаботиться о малышке Бин, в то время как у Луиз будет шанс сконцентрироваться на актерстве», — сказал Аткинсон друзьям.
Как отмечается, Аткинсон сообщил своей спутнице, что с радостью проведет год дома вместе с дочерью, пишет Life.ru.
«У Роуэна есть привычка удивлять людей — и он вновь это сделал своим заявлением. Роуэн любит проводить время с Айлой, он полностью помешан на ней», — рассказал источник издания.
Комик и актриса познакомились в 2012 году, об их романе стало известно в 2014 году. В декабре 2017 года Форд родила возлюбленному дочь Айлу Мэй.