Смотрите тизер фильма «Мстители: Финал»: мир после Таноса

Студия Marvel тщательно скрывает любые детали сюжета картины. Известно лишь, что «Финал» станет прямым продолжением «Войны бесконечности». Тони Старк с Небулой улетели с Титана, но застряли в космосе без топлива. Бартон, потерявший семью, оставил старые привычки и стал безжалостным мстителем Ронином. Капитан Америка и Черная Вдова думают, как возродить жертв безумного титана. Возможно, ключом к победе станут Человек-муравей, прибывший из квантового мира, или Капитан Марвел, бесстрашная воительница из глубин космоса, пишет Kinopoisk.ru.