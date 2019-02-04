Драма о смертной казни взяла главный приз на фестивале «Сандэнс»

В прошедшие выходные в Парк-Сити завершился очередной фестиваль независимого кино «Сандэнс». Именно здесь каждый год показывают фильмы, о которых будут говорить целый год. В 2018-м победу одержала драма Дезире Акхаван «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», а в этот раз главный приз достался ленте Чинонье Чукву «Помилование».