Драма о смертной казни взяла главный приз на фестивале «Сандэнс»

В прошедшие выходные в Парк-Сити завершился очередной фестиваль независимого кино «Сандэнс». Именно здесь каждый год показывают фильмы, о которых будут говорить целый год. В 2018-м победу одержала драма Дезире Акхаван «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», а в этот раз главный приз достался ленте Чинонье Чукву «Помилование».
Лента рассказывает о начальнице тюрьмы Бернадин Уильямс (Элфри Вудард), которую начинают тяготить многочисленные смертные приговоры, приведенные в исполнение. Все меняется с появлением очередного заключенного, ожидающего казни. Общаясь с ним, Уильямс понимает, что ее работа сказалась на ее эмоциональном и психическом здоровье, пишет Kinopoisk.ru.
В секции международного кинематографа жюри выбрало картину Джоанны Хогг «Сувенир: Часть 1». Среди документальных проектов главный приз достался фильму «Народ одного ребенка», рассказывающему о политике китайского правительства, запрещающей семьям иметь больше одного ребенка. Турецкая «Страна меда» победила в секции «Документальное кино мира».
Награды «Сандэнса» в этом году распределились следующим образом:
Секция «Игровое кино США»
Главный приз жюри — «Помилование»
Приз зрительских симпатий — «Бриттани бежит марафон»
Приз за режиссуру — Джо Тэлбот, «Последний черный мужчина в Сан-Франциско»
Приз имени Уолдо Солта за сценарий — Пиппа Бьянко, «Доля»
Специальный приз жюри за актерский дебют — Рианн Баррето, «Доля»
Специальный приз жюри за режиссерскую работу — Альма Харель, «Лапочка»
Специальный приз жюри за творчество — «Последний черный мужчина в Сан-Франциско»
Секция «Документальное кино США»
Главный приз жюри — «Народ одного ребенка»
Приз зрительских симпатий — «Снести Большой дом»
Приз за режиссуру — Стивен Богнар, Джулия Райхерт, «Американская фабрика»
Специальный приз жюри за нравственную настойчивость — «Всегда вовремя»
Специальный приз жюри за монтаж — Тодд Дуглас Миллер, «Аполлон-11»
Специальный приз жюри за операторскую работу — Лиза Мэнделап, «Полночная семья»
Специальный приз начинающему кинематографисту — Лиза Мэнделап, «Челюсть»
Секция «Игровое кино мира»
Главный приз жюри — «Сувенир: Часть 1»
Приз зрительских симпатий — «Королева»
Приз за режиссуру — Лучия Гарибалди, «Акулы»
Специальный приз жюри за оригинальность — «Мы — маленькие зомби»
Специальный приз жюри — Алехандро Лэндис, «Монос»
Специальный приз за актерскую игру — Кристина Янда, «Сладкий конец дня»
Секция «Документальное кино мира»
Главный приз жюри — «Страна меда»
Приз зрительских симпатий — «Море теней»
Приз за режиссуру — Мадс Брюггер, «Нераскрытое дело Хаммаршёльда»
Специальный приз за призыв к переменам — «Страна меда»
Специальный приз жюри за операторскую работу — «Страна меда»
Приз имени Альфреда П. Слоуна — «Мальчик, который обуздал ветер»