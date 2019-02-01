Киновыходные: от «Бабушки легкого поведения» до «Марии – королевы Шотландии»

И снова наступили долгожданные выходные. Мы все усердно трудились на неделе, так что пришло время уделить внимание себе и развлечься. Предлагаем вам сходить в кино и получить эстетическое удовольствие.
Подборка свежих фильмов в кинотеатрах Apollo:
«Ральф против интернета» - на этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.
«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители» - в продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву.
«Мария – королева Шотландии» - широкомасштабная историческая драма повествует о бурной жизни харизматичной королевы Шотландии и Франции Марии Стюарт (Сирша Ронан) и о ее крайне запутанных отношениях с королевой Англии Елизаветой I (Марго Робби).
«Море соблазна» - Бейкер Дилл - капитан судна, устраивающий рыбалку для туристов в тихой тропической заводи возле островка Плимут-Айленд. Но его спокойную жизнь внезапно нарушает отчаянный крик о помощи от его бывшей жены Карен. Она умоляет Дилла спасти ее и их общего сына от ее нового, жестокого мужа.
«По половому признаку» - это волнующая и яркая история молодой Рут Бейдер Гинзбург, матери и адвоката, которой приходится нелегко в той сфере деятельности, где доминируют мужчины. В фильме подробно показан начальный период ее борьбы за равные права для женщин.