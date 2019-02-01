Пт, 1.02.2019

Кинокритики разгромили фильм «Алита: Боевой ангел»

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Alita: Battle Angel (2019) Rosa Salazar *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/MFS Image supplied by Capital Pictures

ФОТО: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures

Западные кинокритики разгромили фантастический боевик «Алита: Боевой ангел», который снял режиссер Роберт Родригес. Как свидетельствует статистика портала Rotten Tomatoes, картина заслужила весьма низкий рейтинг - 37 процентов на момент публикации данной заметки.

«Довольно странный набор спецэффектов, отягощенный затянутой историей в духе »Франкенштейна«, которая вызывает короткое замыкание всякий раз, как начинает двигаться», - полагает автор Variety Гай Лодж, пишет Kinonews.ru.

«Как бы здорово ни выглядела сама Алита, не ошибитесь, это очень плохой фильм. Я даже не уверен, что преданные поклонники манги смогут терпеть этот постоянный поток невероятной глупости», - пишет рецензент The Weekend Warrior Эдвард Дуглас.

«Тут нет взрослых, сложных идей »Призрака в доспехах«. Это просто ванильный антиутопический роман», - отмечает Питер Брэдшоу из The Guardian.

В России картина выйдет в прокат 14 февраля 2019 года. В работе над ней принимали участие такие актеры, как Дженнифер Коннелли, Лана Кондор, Эйса Гонсалес, Роза Салазар, Кристоф Вальц, Эд Скрейн, Мишель Родригес, Махершала Али, Каспер Ван Дин, Джеки Эрл Хейли и другие.

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