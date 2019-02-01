Кинокритики разгромили фильм «Алита: Боевой ангел»

«Довольно странный набор спецэффектов, отягощенный затянутой историей в духе »Франкенштейна«, которая вызывает короткое замыкание всякий раз, как начинает двигаться», - полагает автор Variety Гай Лодж, пишет Kinonews.ru.

«Как бы здорово ни выглядела сама Алита, не ошибитесь, это очень плохой фильм. Я даже не уверен, что преданные поклонники манги смогут терпеть этот постоянный поток невероятной глупости», - пишет рецензент The Weekend Warrior Эдвард Дуглас.

«Тут нет взрослых, сложных идей »Призрака в доспехах«. Это просто ванильный антиутопический роман», - отмечает Питер Брэдшоу из The Guardian.