Кинокритики разгромили фильм «Алита: Боевой ангел»

Западные кинокритики разгромили фантастический боевик «Алита: Боевой ангел», который снял режиссер Роберт Родригес. Как свидетельствует статистика портала Rotten Tomatoes, картина заслужила весьма низкий рейтинг - 37 процентов на момент публикации данной заметки.
«Довольно странный набор спецэффектов, отягощенный затянутой историей в духе »Франкенштейна«, которая вызывает короткое замыкание всякий раз, как начинает двигаться», - полагает автор Variety Гай Лодж, пишет Kinonews.ru.
«Как бы здорово ни выглядела сама Алита, не ошибитесь, это очень плохой фильм. Я даже не уверен, что преданные поклонники манги смогут терпеть этот постоянный поток невероятной глупости», - пишет рецензент The Weekend Warrior Эдвард Дуглас.
«Тут нет взрослых, сложных идей »Призрака в доспехах«. Это просто ванильный антиутопический роман», - отмечает Питер Брэдшоу из The Guardian.
В России картина выйдет в прокат 14 февраля 2019 года. В работе над ней принимали участие такие актеры, как Дженнифер Коннелли, Лана Кондор, Эйса Гонсалес, Роза Салазар, Кристоф Вальц, Эд Скрейн, Мишель Родригес, Махершала Али, Каспер Ван Дин, Джеки Эрл Хейли и другие.