Джонни Флинн сыграет Дэвида Боуи в байопике «Стардаст»

Дэвид Боуи — британский рок-певец и автор песен, так называемый хамелеон рок-музыки. Несмотря на постоянные эксперименты с жанрами, он всегда сохранял собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями. Боуи считается новатором, в особенности благодаря своим работам 1970-х, пишет Kinopoisk.ru .

Проект расскажет о восхождении музыкальной звезды Боуи. Фильм покажет, как в 1971 году он впервые приехал в Штаты, где вдохновился на создание своего знаменитого альтер эго. В 1972-м, во времена расцвета глэм-рока, он появился на сцене в образе андрогинного Зигги Стардаста.