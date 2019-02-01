Это боль или слава? Появился трогательный трейлер драмы с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом

Действие киноленты происходит на киностудии El Deseo, основанной братьями Педро и Агустином Альмодоварами в 1987 году, во время работы над картиной «Закон желания», передает Segodnya.ua .

Сюжет фильма разворачивается вокруг серии встреч, часть из которых реальные, а часть – те, которые остались в памяти режиссера спустя много лет. Драма будет отражать рефлексии Альмодовара практически на все, включая первую любовь, материнство, смертность, 60-е, 80-е и нынешние времена, а также на пустоту и то чувство, когда кажется, что уже не можешь снимать фильмы.