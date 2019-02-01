Отрекшемуся от Бэтмена Бену Аффлеку предложили замену

Ранее стало известно, что Бен Аффлек больше не будет играть супергероя Брюса Уэйна. Журналисты портала посчитали, что лучшей заменой ему станет артист Джек О'Коннелл. Отмечается, что после работы в картине Анджелины Джоли «Несломленный» он начал удивлять зрителей разнообразными и впечатляющими ролями. В связи с этим артист отлично подойдет для фильма Ривза, если тот поставит перед собой цель рассказать «драматическую и интеллигентную детективную историю», передает Lenta.ru.