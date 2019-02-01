Йоргос Лантимос: Оливию Колман я считал своей личной фавориткой

Как подбирали актрис на главные роли?

С Оливией Колман и Рэйчел Вайс я достаточно хорошо знаком. Оливию я считаю свой личной фавориткой, я уже работал с ней в «Лобстере». У нее большой опыт в исполнении британских королев. Уже во время написания сценария я представлял ее в роли Анны. Пусть даже для зрителя в этой роли она совершенно неузнаваема.

Что касается Эммы Стоун, то я с ней до этого никогда не работал, но в последнее время ее имя постоянно на слуху. Так что решил посмотреть несколько картин с ее участием, и мне бросилась в глаза общая черта ее героинь: все они обладают, как бы лучше выразиться, «уникальной гадостью». Она часто играет женщин, которые вытворяют ужасные вещи, но вполне могут вызвать у зрителя сожаление и даже симпатию. Поэтому мне показалось, что Эмма идеально подойдет на роль Эбигейл, девушки из некогда знатного рода, которая в силу обстоятельств оказывается в нищете и всеми способами пытается вернуть себе былое положение и финансовую независимость.

Мне довелось пообщаться с актерами. Они жаловались, что на репетициях вы требовали от них каких-то нелепых вещей: бросаться друг на друга, кататься по полу и повторять странные фразы в конце каждого предложения. Зачем вам все это?

Мне не хочется публично раскрывать свои методы работы. Скажу лишь, что мне нравится наблюдать за людьми в нелепой ситуации, когда им неудобно и неловко. Я считаю, что важно всеми доступными способами выводить актеров из зоны комфорта. Мне нравится заставлять их дурачиться и быть смешными. Я предпочитаю ситуации, когда актеры не понимают, что они делают, и начинают подключать инстинкт. Часто они теряют уверенность и чувствуют свою уязвимость, но под конец всегда раскрепощаются. Если в такой момент они с достоинством смогут выйти из ситуации, у меня не остается сомнений в их мастерстве. Мне интересно подвергать сомнению, испытывать на прочность человеческие отношения и манеру поведения. Эксперименты могут привести к неожиданным результатам. При этом я всегда считаю важным оставить достаточно места для зрительского воображения. Не люблю толковать смысл происходящего или впадать в нравоучения.

Чем обычно заняты вы, пока ваши актеры катаются по полу?

Занимаю стратегическую позицию где-нибудь в углу и смеюсь. (Смеется.) Если выбрать подходящих исполнителей и создать на съемках веселую атмосферу, фильм начинает складываться сам собой.

То есть вы в душе комедиограф?

Нет смысла рассказывать истории без юмора. У меня всегда была фундаментальная неприязнь к тем людям, которые слишком серьезно воспринимают себя. Я терпеть не могу режиссеров, которые чопорно относятся к своим картинам. Когда нам весело, мы понимаем, насколько нелепа та или иная ситуация, да и сама жизнь. Смотреть на мир с известной дистанции просто необходимо, чтобы понять его суть. Даже в великих драмах имеются смешные и нелепые стороны!

Почему вы не снимаете фильмы в Греции?