Пт, 1.02.2019
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Умер легендарный актер, сыгравший в «Терминаторе» и «Гремлинах»

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Дик Миллер (слева)

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

В США, в Лос-Анджелесе скончался ветеран голливудского кинематографа 90-летний актер Дик Миллер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Издание сообщает, что Миллер умер в среду от естественных причин, рядом с ним были его жена, дочь и внучка, пишет Segodnya.ua.

Отметим, что Дик Миллер родился 25 декабря 1928 года. Он служил в вооруженных силах, затем поступил в университет и получил степень кандидата наук по психологии. Работая в больницах, Миллер периодически выступал на Бродвее.

Переехав в 1952 году в Калифорнию, он занялся актерской карьерой. Миллер снялся в таких фильмах, как как «Терминатор», «Гремлины», «Магазинчик ужасов» и других, а в 1959 году исполнил главную роль в картине «Ведро крови». THR отмечает, что актер участвовал более чем в 175 фильмах и около двух тысяч раз появился на телевидении.

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