Умер легендарный актер, сыгравший в «Терминаторе» и «Гремлинах»

Издание сообщает, что Миллер умер в среду от естественных причин, рядом с ним были его жена, дочь и внучка, пишет Segodnya.ua .

Отметим, что Дик Миллер родился 25 декабря 1928 года. Он служил в вооруженных силах, затем поступил в университет и получил степень кандидата наук по психологии. Работая в больницах, Миллер периодически выступал на Бродвее.

Переехав в 1952 году в Калифорнию, он занялся актерской карьерой. Миллер снялся в таких фильмах, как как «Терминатор», «Гремлины», «Магазинчик ужасов» и других, а в 1959 году исполнил главную роль в картине «Ведро крови». THR отмечает, что актер участвовал более чем в 175 фильмах и около двух тысяч раз появился на телевидении.