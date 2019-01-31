Двенадцать сериалов 2019 года, время для которых стоит запланировать уже сейчас

1. Карнивал Роу (Carnival Row)

В городе Бюрг, поразительно похожем на викторианский Лондон, сосуществуют люди и беженцы из фантастических миров. Местные жители совсем не рады мигрантам, а и без того хрупкий мир между двумя народами вот-вот разрушится из-за череды мистических убийств. Сюжет сконцентрирован на двух жителях города: бежавшей фее Виньетт и детективе Райкрофте, чью девушку убил вампир.

2. Мандалорец (The Mandalorian)

Стараниями Джона Фавро вселенная «Звездных войн» переместится в уютный сериальный формат. Галактическая империя пала, а время образования Первого Ордена еще не пришло. Центральный персонаж — воин-одиночка из племени мандалорцев. Он вынужден бороться за выживание на окраине галактики, где законы Новой Республики не действуют, пишет Adme.ru.

3. Я — ночь (I Am the Night)

Юная Пэт живет со спивающейся матерью, воспитывающей ее в одиночку, сталкивается с процветающим расизмом и другими типичными проблемами Америки 1960-х. Все меняется, когда она случайно узнает, что ее настоящее имя — Фауна Ходел, а женщина, которую она все это время считала матерью, взяла ее на попечение 20 лет назад. Фауна решает найти биологических родителей, и помогает ей в этом журналист Джей Синглетери — ветеран корейской войны, наркоман и авантюрист, тоже мечтающий о другой жизни.

4. Проект «Синяя книга» (Project Blue Book)

Эта история рассказывает о сверхсекретных расследованиях инопланетной деятельности на Земле под руководством правительства США в 1947–1970 годы. К работе привлекается блестящий астрофизик Джозеф Аллен Хинек. Он расследует тысячи случаев, большинство из которых остаются нераскрытыми. В каждом эпизоде сериала теории об НЛО будут смешаны с реальными историческими событиями.

5. Хранители (Watchmen)

Альтернативная Америка прошлого. Разгар холодной войны, от ядерной катастрофы американцев отделяют лишь несколько минут на часах Судного дня. Правительство не в силах сдержать беспорядки, которые устраивают горожане, и только самопровозглашенные супергерои в масках сохраняют на улицах мир. Неожиданно один за другим герои начинают погибать.

6. Реальные упыри (What We Do in the Shadows)

Сериальная вариация уморительной одноименной черной комедии «Реальные упыри» о 3 вампирах, которые прожили вместе несколько сотен лет и теперь пытаются освоиться в современном мире.

7. Академия «Амбрелла» (The Umbrella Academy)

В один прекрасный день 1989 года на свет появляются 43 младенца, наделенных самыми разными суперспособностями. Семеро из них попадают к сэру Харггривсу, который организует академию и начинает готовить детей к защите планеты от угроз. Ребята взрослеют и покидают семью, команда распадается. Но известие о кончине наставника объединяет шесть членов академии. Пришло время задуматься о своем предназначении и спасать мир.

8. Черный понедельник (Black Monday)