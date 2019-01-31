Пятьдесят самых любимых фильмов «Мосфильм»
30 января свой 95-й день рождения отмечает самый крупный киноконцерн в России - киностудия «Мосфильм». Русский TVNET подготовил список из пятидесяти любимых всеми картин снятых на этой студии.
Именно на «Мосфильме» появились самые легендарные комедии Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, а также режиссер Андрей Тарковский снял там почти все свои работы: «Андрей Рублев», «Сталкер», «Солярис» и «Зеркало».
Культовые картины, которые стали известны за рубежом (в Каннах и получили «Оскар»), тоже были произведены на этой киноплощадке - «Летят журавли», «Иди и смотри» и «Москва слезам не верит».
Русский TVNET составил список из пятидесяти любимых всеми кинокартин:
- Покровские ворота (1983)
- Берегись автомобиля (1966)
- Айболит-66 (1967)
- Гардемарины, вперед! (1988)
- Женитьба Бальзаминова 1964
- Самогонщики (1961)
- Афоня (1975)
- Девчата (1962)
- Белое солнце пустыни (1970)
- Летят журавли (1957)
- Джентельмены удачи (1971)
- Яды, или всемирная история отравлений (2001)
- Самая обаятельная и привлекательная (1985)
- Иван Васильевич меняет профессию (1973)
- Деловые люди (1962)
- Любовь и голуби (1984)
- Москва слезам не верит (1980)
- Служебный роман (1977)
- Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)
- Бриллиантова ярука (1969)
- 12 стульев (1971)
- Кавказкая пленница, или Новые приключения Шурика (1967)
- Мимино (1977)
- Калина Красная (1974)
- Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)
- По семейным обстоятельствам (1978)
- Алые паруса (1961)
- Карнавальная ночь (1956)
- Спортлото-82 (1982)
- Вокзал для двоих (1982)
- Золотой теленок (1968)
- Не может быть! (1975)
- Старый новый год (1981)
- Дядя Ваня (1970)
- Невероятные приключения итальянцев в России (1974)
- Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен (1964)
- Щит и меч (1968)
- Баллада о солдате (1959)
- Американская дочь (1995)
- Мэри Поппинс, до свидания (1983)
- Экипаж (1980)
- Вечный зов (1973-1983)
- Они сражались за Родину (1975)
- Интердевочка (1989)
- Стряпуха (1966)
- Сказка о потерянном времени (1964)
- Кин-дза-дза! (1986)
- Зигзаг удачи (1968)
- Мама (1976)
- Высота (1957)