Пятьдесят самых любимых фильмов «Мосфильм»

Именно на «Мосфильме» появились самые легендарные комедии Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, а также режиссер Андрей Тарковский снял там почти все свои работы: «Андрей Рублев», «Сталкер», «Солярис» и «Зеркало».

Культовые картины, которые стали известны за рубежом (в Каннах и получили «Оскар»), тоже были произведены на этой киноплощадке - «Летят журавли», «Иди и смотри» и «Москва слезам не верит».