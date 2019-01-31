Пт, 1.02.2019

Пятьдесят самых любимых фильмов «Мосфильм»
Киностудии исполняется 95 лет!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: скриншот видео

30 января свой 95-й день рождения отмечает самый крупный киноконцерн в России  - киностудия «Мосфильм». Русский TVNET подготовил список из пятидесяти любимых всеми картин снятых на этой студии. 

Именно на «Мосфильме» появились самые легендарные комедии Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, а также режиссер Андрей Тарковский снял там почти все свои работы: «Андрей Рублев», «Сталкер», «Солярис» и «Зеркало».

Культовые картины, которые стали известны за рубежом (в Каннах и получили «Оскар»), тоже были произведены на этой киноплощадке - «Летят журавли», «Иди и смотри» и «Москва слезам не верит».

Русский TVNET составил список из пятидесяти любимых всеми кинокартин:

  1. Покровские ворота (1983) 
  2. Берегись автомобиля (1966) 
  3. Айболит-66 (1967)
  4. Гардемарины, вперед! (1988)
  5. Женитьба Бальзаминова 1964
  6. Самогонщики (1961)
  7. Афоня (1975)
  8. Девчата (1962) 
  9. Белое солнце пустыни (1970)
  10. Летят журавли (1957) 
  11. Джентельмены удачи (1971) 
  12. Яды, или всемирная история отравлений (2001) 
  13. Самая обаятельная и привлекательная (1985) 
  14. Иван Васильевич меняет профессию (1973) 
  15. Деловые люди (1962) 
  16. Любовь и голуби (1984) 
  17. Москва слезам не верит (1980) 
  18. Служебный роман (1977) 
  19. Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965) 
  20. Бриллиантова ярука (1969) 
  21. 12 стульев (1971) 
  22. Кавказкая пленница, или Новые приключения Шурика (1967) 
  23. Мимино (1977) 
  24. Калина Красная (1974) 
  25. Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)
  26. По семейным обстоятельствам (1978) 
  27. Алые паруса (1961) 
  28. Карнавальная ночь (1956) 
  29. Спортлото-82 (1982)
  30. Вокзал для двоих (1982)
  31. Золотой теленок (1968) 
  32. Не может быть! (1975) 
  33. Старый новый год (1981) 
  34. Дядя Ваня (1970) 
  35. Невероятные приключения итальянцев в России (1974) 
  36. Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен (1964) 
  37. Щит и меч (1968) 
  38. Баллада о солдате (1959) 
  39. Американская дочь (1995) 
  40. Мэри Поппинс, до свидания (1983) 
  41. Экипаж (1980) 
  42. Вечный зов (1973-1983) 
  43. Они сражались за Родину (1975)
  44. Интердевочка (1989) 
  45. Стряпуха (1966) 
  46. Сказка о потерянном времени (1964) 
  47. Кин-дза-дза! (1986) 
  48. Зигзаг удачи (1968) 
  49. Мама (1976) 
  50. Высота (1957)

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ