Восемь российских фильмов, собравших внушительную кассу

«Сталинград»

История о разведчиках под командованием капитана Громова, закрепившихся в доме на берегу Волги и удерживавших его до конца, собрала в прокате 1,7 миллиарда рублей, пишет Leafclover.club.

«Викинг»

Историческая картина о средневековой Руси и князе Владимире, вынужденном мстить за смерть брата Ярополка — один из самых дорогих и зрелищных фильмов, снятых в России.

«Экипаж»

Военный летчик Алексей отказался выполнить приказ, шедший вразрез с его моральными принципами, и его уволили. Теперь Алексей — стажер в гражданской авиации, и он сразу не понравился своему новому экипажу. Но впереди рейс, где своевольному летчику придется показать все, на что он способен.

«Ёлки 3»

Только третья часть любимой комедии собрала в прокате 1,3 миллиарда. Рекомендуем тем, кто соскучился по снежку и ощущению приближающегося праздника.

«Притяжение»

В небе над Москвой летит НЛО, не выходящее на связь. Военные атаковали объект, и он, как можно было догадаться, упал прямо на город, зацепив жилые дома. Погибло много людей, оставшихся в живых срочно эвакуируют, а в район падения стягиваются военные. Но небольшая группа местных жителей решила разобраться с гостями сама…

«Дневной дозор»

Продолжение «Ночного дозора» вышло в кино в 2005 году, собрало в прокате 919 миллионов — фантастические по тем временам деньги, и показало, что и Россия умеет снимать блокбастеры. Бекмамбетова потом даже в Голливуд позвали, ставить боевик «Особо опасен».

«Адмиралъ»

Биографическая картина о жизненном пути адмирала Александра Колчака, талантливо сыгранного Константином Хабенским, о его преданности государству и единственной женщине, заработала в прокате 876 миллионов рублей.

«Высоцкий. Спасибо, что живой»