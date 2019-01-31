700 часов съемок, реальные секс и насилие: Нашумевший кинопроект "Дау"

Необычные правила режиссер ввел, чтобы добиться от современников полного перевоплощения в советских людей: трансформировать их пластику, речь, манеру движения и даже образ мышления.

Каждый раз на съемочной площадке героям приходилось самим совершать выбор - как поступить в тех или иных обстоятельствах. Некоторые из героев прибегали к психологическому и физическому насилию, участвовали в семейных разборках, занимались настоящим сексом. Все это попадало в кадр только с согласия участников проекта.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Кто финансировал проект?

Выделенные на «Дау» Минкультом России 22 млн. рублей, команда Хржановского вернула в 2015-м Минкульту из-за срыва сроков сдачи проекта, возместив еще 8 млн рублей пени. Помимо денег европейских институций (около 6 млн евро) на начальной стадии проекта в него вложился продюсер Филипп Бобера. Затем долю Бобера перекупил российский олигарх Сергей Адоньев.

Что получилось в итоге?

700 часов киноматериала, из которых смонтированы онлайн-проект «Дау digital», а также 13 фильмов и сериалов разной продолжительности, каждый со своей сюжетной историей. Все они складываются в единый пазл, состоящий из разнородных элементов. В России в том виде, в каком кинопроект существует сейчас, его скорее всего не покажут - из-за сцен насилия и мата к кадре.

Чтобы приобщиться к кинопроекту в трех залах Парижа, зрители должны купить билет, который называется «визой». Визы выдаются на 6 часов (без права возвращения) и на 24 часа (с правом выхода и возвращения), есть также бессрочная мультивиза.

Помимо кинопоказов зрители имеют возможность посетить инсталляции с восковыми скульптурами и реквизитом из «Дау», над музыкальным оформлением которых трудился композитор Брайан Ино. Принять участие в шаманских ритуалах. В специальных кабинках зрителям предлагается побеседовать с психологами, социальными работниками и священниками (интервью записываются и с согласия посетителей могут быть показаны другим людям).

Подробнее о проекте можно прочесть здесь.

ФОТО: Phenomen Films

Отзывы:

Кинокритик Антон Долин

Многие фильмы проекта «Дау» производят сильнейшее эстетическое впечатление, поднимая на новом материале вечные проблемы: пределы свободы, страх смерти, жажда любви, одиночество, солидарность... «Дау» задает важнейший вопрос о границах между документальным и игровым кинематографом — и дает свою версию ответа. Проект исследует сложные взаимоотношения постсоветского человека (в том числе ученого и художника) с тоталитарным наследием СССР, зависимостью от него.

Максим «Тесак» Марцинкевич, уголовник, участник проекта

«Я три недели жил в 1968-м году, настолько полно была передана атмосфера. У нас (с режиссером. — ред.) было отличное взаимопонимание», - передает слова Марцинкевича Gazeta.ru.