700 часов съемок, реальные секс и насилие: Нашумевший кинопроект "Дау"
Кинопроект «Дау» российского режиссера Ильи Хржановского, представленный на днях в Париже, называют самым грандиозным и необычным проектом в истории кино и искусства XXI века. Идея снять фильм о советском физике, нобелевском лауреате Льве Ландау разрослась в 700 часов съемочного материала с участием нескольких сотен человек, в том числе - мировых арт-звезд. Участники проекта в течение нескольких лет жили под беспрерывным наблюдением камер в декорациях советского НИИ, построенного в Харькове. В кадр попали реальные сцены насилия и секса, снятые с согласия участников.
С чего все началось
Идея снять «Дау» (Дау - домашнее прозвище Льва Ландау) посетила режиссера Илью Хржановского по прочтении мемуаров «Академик Ландау. Как мы жили», которые в 1999 году опубликовала вдова ученого Кора. В книге она описывала не только гениальность мужа, но и свои с ним сексуальные эксперименты (супруги заключили пакт о свободной любви), пишет Rus.tvnet.lv.
До «Дау» режиссер Илья Хржановский снял всего один заметный фильм - мрачную антиутопию «4» (2004) по сценарию Владимира Сорокина с участием Сергея Шнурова.
Куда большей известностостью пользовался отец Ильи, мультипликатор Андрей Хржановский, автор анимационных фильмов «Стеклянная гармоника», «Лев с бородой», «Полтора кота», серии картин с ожившими рисунками Пушкина и игрового фильма «Полторы комнаты» об Иосифе Бродском.
На начальном этапе развития проекта Илья Хржановский заказал писать сценарий писателю Владимиру Сорокину, но в итоге от сценария ничего не осталось. И главным главным героем кинопроекта стал вовсе не физик Ландау, которого играет российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис, а советское общество, вернее та его часть, которая с 38-го по 68-е годы жила и работала в харьковском НИИ (где в 30-е годы в течение пяти лет на самом деле служил Ландау).
В ключевых ролях помимо Курентзиса снялись: украинская актриса Радмила Щеголева (получившая известность в «СВ-шоу» Верки Сердючки), которая сыграла жену Ландау, и легендарный театральный режиссер Анатолий Васильев, сыгравший соперника Ландау - академика Крупицу (его прототип - академик Петр Капица). Главным оператором был знаменитый Юрген Юргес, ранее работавший с Фассбиндером, Вендерсом и Ханеке. Впрочем, ближе к концу съемочного периода Юргенс покинул проект из-за проблем с финансированием.
Как это было?
Внутри гигантского макета Института, построенного в Харькове в 2008 году, участники съемок (400 основных ролей и 10 тысяч статистов) жили месяцами, а то и годами под пристальным наблюденим кинокамер.
Большинство участников были непрофессиональными актерами: ученые, чиновники, политики, милиционеры, буфетчицы, проститутки, маргиналы всех мастей, неонацист Максим «Тесак» Марцинкевич (сейчас он отбывает 10-летний тюремный срок) и сотрудники КГБ играли самих себя, только в предполагаемых обстоятельствах другой эпохи.
В процессе съемок Хржановский и его команда отказались от попыток снять игровое кино и занялись подробной реконструкцией деталей советской эпохи. Участники проекта ели советскую еду, чистили зубы порошком, пользовались советской мебелью, носили настоящую советскую одежду (в том числе - и белье, которое появлялось в кадре), говорят, даже суточные люди получали в советских рублях.
Все эти странные требования касались и визитеров с мировыми именами, время от времени навещавших съемочную площадку. Среди них были замечены: нобелевский лауреат, ученый Дэвид Гросс, кинорежиссер Александр Шейн, художница-перформансистка Марина Абрамович, знаменитые оперные режиссеры Питер Селлерс и Дмитрий Черняков, фотохудожник Борис Михайлов.
Необычные правила режиссер ввел, чтобы добиться от современников полного перевоплощения в советских людей: трансформировать их пластику, речь, манеру движения и даже образ мышления.
Каждый раз на съемочной площадке героям приходилось самим совершать выбор - как поступить в тех или иных обстоятельствах. Некоторые из героев прибегали к психологическому и физическому насилию, участвовали в семейных разборках, занимались настоящим сексом. Все это попадало в кадр только с согласия участников проекта.
Кто финансировал проект?
Выделенные на «Дау» Минкультом России 22 млн. рублей, команда Хржановского вернула в 2015-м Минкульту из-за срыва сроков сдачи проекта, возместив еще 8 млн рублей пени. Помимо денег европейских институций (около 6 млн евро) на начальной стадии проекта в него вложился продюсер Филипп Бобера. Затем долю Бобера перекупил российский олигарх Сергей Адоньев.
Что получилось в итоге?
700 часов киноматериала, из которых смонтированы онлайн-проект «Дау digital», а также 13 фильмов и сериалов разной продолжительности, каждый со своей сюжетной историей. Все они складываются в единый пазл, состоящий из разнородных элементов. В России в том виде, в каком кинопроект существует сейчас, его скорее всего не покажут - из-за сцен насилия и мата к кадре.
Чтобы приобщиться к кинопроекту в трех залах Парижа, зрители должны купить билет, который называется «визой». Визы выдаются на 6 часов (без права возвращения) и на 24 часа (с правом выхода и возвращения), есть также бессрочная мультивиза.
Помимо кинопоказов зрители имеют возможность посетить инсталляции с восковыми скульптурами и реквизитом из «Дау», над музыкальным оформлением которых трудился композитор Брайан Ино. Принять участие в шаманских ритуалах. В специальных кабинках зрителям предлагается побеседовать с психологами, социальными работниками и священниками (интервью записываются и с согласия посетителей могут быть показаны другим людям).
Подробнее о проекте можно прочесть здесь.
Отзывы:
Кинокритик Антон Долин
Многие фильмы проекта «Дау» производят сильнейшее эстетическое впечатление, поднимая на новом материале вечные проблемы: пределы свободы, страх смерти, жажда любви, одиночество, солидарность... «Дау» задает важнейший вопрос о границах между документальным и игровым кинематографом — и дает свою версию ответа. Проект исследует сложные взаимоотношения постсоветского человека (в том числе ученого и художника) с тоталитарным наследием СССР, зависимостью от него.
Максим «Тесак» Марцинкевич, уголовник, участник проекта
«Я три недели жил в 1968-м году, настолько полно была передана атмосфера. У нас (с режиссером. — ред.) было отличное взаимопонимание», - передает слова Марцинкевича Gazeta.ru.
По словам Марцинкевича, участвовавших в съемках записывали на аудио в режиме реалити: от походов в туалет до сексуального досуга. Другим актерам Хржановский сказал, что Тесак и его друзья — убийцы. «Он рассказал им, что мы до того отмороженные и на нас столько нераскрытых убийств, что для обеспечения безопасности на каждого из членов моей »группы комсомольцев« на съемочной площадке находился переодетый в форму МГБ беркутовец».