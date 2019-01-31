Чт, 31.01.2019
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Кукольный фильм «Капитан Мортен и королева пауков» был показан в 600 кинотеатрах Франции

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"Kapten Morten lollide laeval" FOTO: Kaader Filmist

ФОТО: Kaader filmist

Кукольный фильм «Капитан Мортен и королева пауков» - самый крупный международный проект Эстонии. Фильм в кинотеатрах уже с 21 марта.

«Капитан Мортен и королева пауков» (в международном прокате как «Captain Morten and the Spider Queen») был создан при сотрудничестве с Бельгией, Ирландией и Великобританией. На создание фильма ушло целых семь лет. В августе 2018 года картина была показана в 600 кинотеатрах Франции, что стало самым крупным заграничным прокатом для эстонского кинематографа.

Сюжет:

История рассказывает про мальчика, который волшебным образом уменьшился до крошечных размеров. Чтобы выжить, Мортену приходится пересечь затопленный дом на игрушечной лодке собственного изготовления, сразиться в пути с коварными насекомыми, а в конечном итоге — спасти себя и своего отца от происков злобных мошенников.

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