Кукольный фильм «Капитан Мортен и королева пауков» был показан в 600 кинотеатрах Франции

«Капитан Мортен и королева пауков» (в международном прокате как «Captain Morten and the Spider Queen») был создан при сотрудничестве с Бельгией, Ирландией и Великобританией. На создание фильма ушло целых семь лет. В августе 2018 года картина была показана в 600 кинотеатрах Франции, что стало самым крупным заграничным прокатом для эстонского кинематографа.