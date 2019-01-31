Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена

Напомним, что изначально Бен Аффлек должен был написать сценарий картины и занять режиссерское кресло. Впервые об этом было заявлено еще в 2015 году. Однако позже стало известно, что он лишился режиссерских полномочий, а потом студия отказалась и от его варианта сценарий. В течение долгого времени поклонники Аффлека верили в то, что он все же останется исполнителем главной ролей, хотя проблемы в личной жизни и очередные курсы лечения от алкоголизма свидетельствовали, скорее, об обратном.