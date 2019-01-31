Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена

Бен Аффлек более не вернется к образу Бэтмена. Как сообщает издание Deadline, в сольном фильме, который собирается снимать режиссер Мэтт Ривз, эту роль исполнит более молодой актер. Также стало известно о том, что студия Warner Bros. уже выбрала дату релиза этого проекта - 25 июня 2021 года.
Сам актер подтвердил эту информацию на своей официальной странице в социальной сети Twitter, заявив, что «с нетерпением ждет возможности посмотреть версию Ривза», пишет Kinonews.ru.
Напомним, что изначально Бен Аффлек должен был написать сценарий картины и занять режиссерское кресло. Впервые об этом было заявлено еще в 2015 году. Однако позже стало известно, что он лишился режиссерских полномочий, а потом студия отказалась и от его варианта сценарий. В течение долгого времени поклонники Аффлека верили в то, что он все же останется исполнителем главной ролей, хотя проблемы в личной жизни и очередные курсы лечения от алкоголизма свидетельствовали, скорее, об обратном.
Последний раз актер примерил костюм Бэтмена в картине «Лига справедливости», которая вышла в 2017 году и провалилась как в домашнем, так и мировом прокатах.