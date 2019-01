Питер Джексон снимет документальный фильм о The Beatles из 55 часов ранее неопубликованных материалов

Apple Corps и WingNut Films совместно с Питером Джексоном начали работу над документальной картиной, которая расскажет о создании альбома Let It Be группы The Beatles. В фильме будет использовано 55 часов видеоматериалов, записанных во время работы в студии в январе 1969 года и до этого нигде не демонстрировавшихся.