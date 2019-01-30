Дуэйн Джонсон не вернется в «Форсаж 9»

Дуэйн Джонсон не будет сниматься в девятой серии приключенческого боевика «Форсаж». Об этом сам актер рассказал в интервью телеканалу MTV. По словам Джонсона, логика развития франшизы изначально предполагала ее расширение и развитие в виде отдельных проектов.
«Да, мы не будем участвовать в девятом фильме, так как они уже там приступили к подготовке к съемкам. Но кто знает, что будет в десятом »Форсаже« и так далее. Ведь в конце концов Хоббс и Дом не разрешили все свои противоречия. Так что там есть незаконченное дело», - прокомментировал он, пишет Kinonews.ru.
Отметим, что конфликт между двумя героями «Форсажа» не ограничился лишь экранным временем. Как сообщалось ранее, Джонсон и Вин Дизель не ладили и на съемочной площадке. При этом Джонсон сделал ряд весьма резких заявлений в адрес неназванных коллег по съемочной площадке, и было совершенно очевидно, кого именно он имеет в виду.
Напомним также, что серия боевиков «Форсаж» пользуется огромной популярностью у зрителей во всем мире. Восьмая часть собрала в прокате более 1,2 миллиарда долларов. Релиз фильма «Форсаж 9» запланирован на апрель 2020 года. В нем будет продолжена сюжетная линия предыдущей серии.