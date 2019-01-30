Ср, 30.01.2019
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Трейлер фильма «Среди теней»: Линдси Лохан впервые за шесть лет вернулась в кино

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ФОТО: Промо

Линдси Лохан в последний раз появлялась на больших экранах в драматическом триллере легендарного Пола Шредера «Каньоны». Спустя долгих шесть лет скандальная актриса возвращается в профессию.

32-летняя Лохан исполнила одну из главных ролей в фэнтези-хорроре «Среди теней», что из этого вышло, можно увидеть в дебютном трейлере картины. Звезда «Чумовой пятницы» перевоплотилась в жену президента, которая подозревает, что ее мужа скоро убьют. Чтобы предотвратить беду, женщина нанимает таинственного детектива с темным прошлым. Судя по видео, зрители станут свидетелями кровопролитной войны с оборотнями, пишет Popcornnews.ru.

Премьера фильма состоится 5 марта. Но что-то подсказывает, что триумфальное возвращение Линдси Лохан окажется под большим вопросом. Похоже, актрисе нужно более тщательно подбирать проекты. Пока же она бросила все свои силы на развитие реалити-шоу «Пляжный клуб Линдси Лохан». Начинающая бизнесвумен строит клубную империю в Греции.

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