Трейлер фильма «Среди теней»: Линдси Лохан впервые за шесть лет вернулась в кино

32-летняя Лохан исполнила одну из главных ролей в фэнтези-хорроре «Среди теней», что из этого вышло, можно увидеть в дебютном трейлере картины. Звезда «Чумовой пятницы» перевоплотилась в жену президента, которая подозревает, что ее мужа скоро убьют. Чтобы предотвратить беду, женщина нанимает таинственного детектива с темным прошлым. Судя по видео, зрители станут свидетелями кровопролитной войны с оборотнями, пишет Popcornnews.ru.