Ср, 30.01.2019
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  • Премия Гильдии актеров SAG Awards 2019: фото звезд на красной дорожке и список победителей

Премия Гильдии актеров SAG Awards 2019: фото звезд на красной дорожке и список победителей

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В ночь с воскресенья на понедельник Гильдия актеров США наградила особо отличившихся в 2018 году актеров и актрис кино и сериалов – и заодно собрала на красной дорожке десятки звездных гостей.

Состав тех, кто вручал награды своим коллегам, был не менее звездным, чем состав тех, кто эти награды получал – на сцену SAG Awards 2019 вышли Крис Пайн, Кери Расселл, Мэтт Бомер, Ричард Мэдден, Рики Мартин, Алек Болдуин и многие другие. В отличие от «Оскара», у премии Гильдии актеров был и полноценный ведущий – Меган Маллалли, звезда сериалов «Уилл и Грейс», «Детская больница», «Парки и зоны отдыха».

Полный список победителей выглядит следующим образом:

ФИЛЬМЫ

Лучший актерский ансамбль: «Черная пантера»

Лучший актер: Рами Малек («Богемская рапсодия»)

Лучшая актриса: Гленн Клоуз («Жена»)

Лучший актер второго плана: Махершала Али («Зеленая книга»)

Лучшая актриса второго плана: Эмили Блант («Тихое место»)

Лучший каскадерский состав: «Черная пантера»

ТВ

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале: «Это мы»

Лучший актер в драматическом сериале: Джейсон Бейтман («Озарк»)

Лучшая актриса в драматическом сериале: Сандра О («Убивая Еву»)

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале: «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актер в комедийном сериале: Тони Шэлуб («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Даррен Крисс («Американская история преступлений: Убийство Джианни Версаче»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Патриша Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)

Лучший каскадерский состав на ТВ: «Блеск»

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