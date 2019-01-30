Премия Гильдии актеров SAG Awards 2019: фото звезд на красной дорожке и список победителей

Состав тех, кто вручал награды своим коллегам, был не менее звездным, чем состав тех, кто эти награды получал – на сцену SAG Awards 2019 вышли Крис Пайн, Кери Расселл, Мэтт Бомер, Ричард Мэдден, Рики Мартин, Алек Болдуин и многие другие. В отличие от «Оскара», у премии Гильдии актеров был и полноценный ведущий – Меган Маллалли, звезда сериалов «Уилл и Грейс», «Детская больница», «Парки и зоны отдыха».