Премия Гильдии актеров SAG Awards 2019: фото звезд на красной дорожке и список победителей

В ночь с воскресенья на понедельник Гильдия актеров США наградила особо отличившихся в 2018 году актеров и актрис кино и сериалов – и заодно собрала на красной дорожке десятки звездных гостей.
Состав тех, кто вручал награды своим коллегам, был не менее звездным, чем состав тех, кто эти награды получал – на сцену SAG Awards 2019 вышли Крис Пайн, Кери Расселл, Мэтт Бомер, Ричард Мэдден, Рики Мартин, Алек Болдуин и многие другие. В отличие от «Оскара», у премии Гильдии актеров был и полноценный ведущий – Меган Маллалли, звезда сериалов «Уилл и Грейс», «Детская больница», «Парки и зоны отдыха».
Полный список победителей выглядит следующим образом:
ФИЛЬМЫ
Лучший актерский ансамбль: «Черная пантера»
Лучший актер: Рами Малек («Богемская рапсодия»)
Лучшая актриса: Гленн Клоуз («Жена»)
Лучший актер второго плана: Махершала Али («Зеленая книга»)
Лучшая актриса второго плана: Эмили Блант («Тихое место»)
Лучший каскадерский состав: «Черная пантера»
ТВ
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале: «Это мы»
Лучший актер в драматическом сериале: Джейсон Бейтман («Озарк»)
Лучшая актриса в драматическом сериале: Сандра О («Убивая Еву»)
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале: «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший актер в комедийном сериале: Тони Шэлуб («Удивительная миссис Мейзел»)
Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Даррен Крисс («Американская история преступлений: Убийство Джианни Версаче»)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Патриша Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)
Лучший каскадерский состав на ТВ: «Блеск»