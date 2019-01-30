Режиссер фильма о педофилии Майкла Джексона прокомментировал нападки семьи певца

Кинематографист считает, что семья музыканта вряд ли смотрела его работу, так как их заявления не соответствуют содержанию фильма. Кроме того, он отметил, что каждый раз, когда где-то играет песня Майкла Джексона, его родные получают прибыль, поэтому он не удивлен, что они вышли на защиту своего имущества, пишет Lenta.ru.

По словам Рида, он не ставил перед собой задачу рассказать о жизни известного поп-певца. Главными героями его четырехчасовой картины являются Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак, поведавшие о том, как в детстве их растлили на ранчо Джексона. Режиссер пояснил, что именно сексуальное насилие и его последствия являются центральной темой фильма.