Райан Рейнольдс снимется в экшен-комедии «Быстрая свадьба»

Фильм расскажет о влюбленной паре, чья экстравагантная свадьба оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства местных преступников. Теперь несостоявшиеся молодожены должны спасти церемонию и вновь понять, почему любят друг друга, пишет Kinopoisk.ru.

«Я не снимался в романтической комедии со времен „Предложения“, но я попросту влюбился в „Быструю свадьбу“, — говорит Рейнольдс. — Очень свежая и необычная картина».